Второе иранское судно прошло через Ормузский пролив с начала морской блокады Ирана, объявленной США.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, оно перевозит продовольствие и направляется в сторону порта «Имам Хомейни» на юго-западе Ирана.

11:46 Иранский супертанкер, находящийся под санкциями США, без препятствий вошёл в территориальные воды Ирана, пройдя через Ормузский пролив с включённой системой отслеживания.

Судно класса VLCC, способное перевозить до 2 млн баррелей нефти, открыто совершило переход, несмотря на ограничения и предупреждения Вашингтона, пишет Fars.

В Тегеране расценили этот переход как демонстрацию несостоятельности заявлений США о блокировании судоходства в направлении иранских портов.