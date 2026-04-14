Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «абсолютным безумием» отказ Великобритании от активной добычи нефти в Северном море. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Европа отчаянно нуждается в энергии, и при этом Великобритания отказывается добывать нефть в Северном море — одном из крупнейших месторождений в мире. Трагично!!!», — отметил он.

Трамп также заявил, что Норвегия получает значительную прибыль, продавая нефть, в том числе Великобритании, по более высокой цене.

«Они зарабатывают целое состояние. Великобритания, которая расположена в Северном море выгоднее, чем Норвегия, должна БУРИТЬ, ДЕТКА, БУРИТЬ!!! Это абсолютное безумие, что они этого не делают… И никаких больше ветряных электростанций!», — добавил он.