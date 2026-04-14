Сербия создаст на своей территории совместное с Израилем производство военных дронов.

Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Те дроны, которые мы собираемся производить, стоят недешево, но они невероятно эффективны. И для уничтожения живой силы, и для уничтожения бронетехники. <…> Израильские, потому что они делают их лучше всех, а мы будем делать их в долях — 50% мы и 50% они. Таким образом, мы получаем ноу-хау, мы получаем инновации, мы получаем наших людей, которые смогут делать такие вещи в будущем», — заявил Вучич журналистам на торжествах по случаю дня отряда военной полиции специального назначения «Кобры».