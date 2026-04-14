В Каспийском море 8 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3, а 12 апреля — магнитудой 4,6. После этих сейсмических событий в регионе продолжаются слабые афтершоки, число которых уже превысило 500.

Об этом Trend заявила руководитель отдела Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафикгызы.

По её словам, Азербайджан расположен в пределах Альпийско-Гималайского складчатого пояса, что делает территорию страны сейсмически активной зоной. Наибольшая активность наблюдается в акватории Каспийского моря, где периодически фиксируются землетрясения.

Она отметила, что Республиканский центр сейсмологической службы регулярно информирует общественность о землетрясениях магнитудой выше 3,0. Также сегодня в акватории Каспия были зафиксированы слабые подземные толчки.

«Для сейсмоактивных зон такие явления являются естественными», — подчеркнула она.

Вюсаля Рафикгызы также заявила, что точное прогнозирование землетрясений невозможно и на сегодняшний день не существует научно обоснованных методов их предсказания. При этом, по её словам, наблюдаемые слабые толчки свидетельствуют о низкой вероятности сильного и разрушительного землетрясения в ближайшее время.

Напомним, что в течение дня в Каспийском море было зафиксировано уже четвёртое землетрясение.