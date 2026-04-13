Правительство Армении намерено развивать экспорт по железной дороге с учетом возможного открытия границ с Азербайджаном и Турцией.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями крупного бизнеса.

По его словам, Армения готовится к реализации проекта TRIPP, который предполагает полное снятие сухопутной блокады. Уже сейчас железнодорожные перевозки в страну частично осуществляются через территорию Азербайджана. В дальнейшем Ереван рассчитывает наладить аналогичным образом и экспортные поставки, в том числе через Грузию, до запуска прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном в рамках проекта.

Пашинян отметил, что достигнута политическая договоренность о том, что железнодорожное сообщение между странами после открытия не будет вновь прекращаться.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что за последние 30 лет, в условиях закрытых границ, экспортная логистика армянского бизнеса в основном строилась на автоперевозках. Переход к более масштабным железнодорожным перевозкам требует уверенности в надежности и устойчивости новых транспортных маршрутов.