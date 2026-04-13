В Балакенском районе интенсивные дожди привели к серьезным последствиям.

Сообщается, что в последние дни в северо-западном регионе страны наблюдается нестабильная погода. В высокогорных районах выпадают мокрый снег и снег, а в равнинных территориях идут интенсивные дожди.

Начиная с вечера вчерашнего дня сильные осадки в Балакенском и Загатальском районах привели к повышению уровня воды в реках. Из-за ливней в селе Мешашамбул Балакенского района подтоплены приусадебные участки около 30 жилых домов.

Жители обратились в соответствующие структуры в связи со сложившейся ситуацией.

Нестабильные погодные условия в регионе сохраняются.