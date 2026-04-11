Посольство Китая в Вашингтоне опровергло информацию, опубликованную телеканалом CNN, о предполагаемых планах Пекина по поставкам средств противовоздушной обороны Ирану в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Лю Пэнъюйя.

«Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности», – заявил Пэнъюй.

Он также призвал американскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений и спекуляций, которые могут нанести вред.