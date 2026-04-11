Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что мировые лидеры активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам, включая ситуацию в Украине.

Политик признал, что не является сторонником этого мессенджера, однако вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.

«Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом», — сказал Стармер.

По словам премьера, такие группы позволяют оперативно поддерживать контакт между политиками и быстро реагировать на события.

Также Стармер ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров активнее всего пользуется WhatsApp.

«Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора», — сказал он.