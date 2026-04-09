В Азербайджане продолжается цифровизация образовательных и государственных услуг. Приём в первый класс государственных школ, лицеев и гимназий, запись студентов и оформление свидетельств на недвижимость будут осуществляться в электронном виде через платформу myGov и Информационную систему электронного правительства (EHİS).

Министерство науки и образования должно обеспечить интеграцию сервиса по приёму в первый класс в систему EHİS до 1 мая 2026 года. Все работы по запуску услуги на платформе myGov должны быть завершены совместно с Министерством цифрового развития и транспорта до 10 июня 2026 года. Новые этапы электронного приёма в учебные заведения также будут интегрированы в myGov, при этом запуск сервиса планируется к 1 июля 2026 года.

Электронный приём заявлений и документов для оформления свидетельств на недвижимость будет осуществляться через EHİS. Министерство экономики должно обеспечить интеграцию сервиса в EHİS до 10 октября 2026 года, а совместно с Министерством цифрового развития и транспорта представить существующие рабочие процессы до 18 октября. Новые усовершенствованные процессы должны быть согласованы до 6 ноября, а сервис будет доступен на платформе myGov до 30 декабря 2026 года.

Таким образом, к концу 2026 года основные образовательные и государственные услуги в Азербайджане будут доступны гражданам полностью в цифровом формате, обеспечивая удобство и сокращение времени на оформление услуг.