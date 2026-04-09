В Азербайджане планируется установить верхние пределы надбавок к должностным окладам, премий и иных выплат, финансируемых за счет внебюджетных средств организаций, а также доходов от их деятельности.

Как сообщают местные СМИ, в связи с этим Министерству финансов даны соответствующие поручения.

Согласно информации, Министерство финансов, согласовав вопрос с соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в процессе исполнения, должно в течение пяти месяцев представить в Кабинет министров предложения по установлению верхних пределов надбавок к должностным окладам, премий и других выплат, осуществляемых за счет внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также доходов от их деятельности.