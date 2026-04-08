По инициативе IDEA İctimai Birliyi при участии представителей Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов и Агентства продовольственной безопасности в Баку проведена срочная проверка в одном из объектов, действующих как детская парикмахерская и развлекательный центр.

Проверка была организована на основании обращения граждан. В результате выяснилось, что в заведении под названием «Poniland» незаконно содержались различные животные, включая сурикатов, енотов, павлинов, пони, черепах, морских свинок, кроликов, коз и голубей.

Отмечается, что содержание диких животных, особенно охраняемых видов, в закрытых помещениях без соблюдения требований законодательства запрещено. Кроме того, размещение даже домашних животных в подобных общественных местах нарушает санитарно-гигиенические нормы и может представлять риск для здоровья людей.

Специалисты Бакинского зоопарка изъяли всех животных. После ветеринарного осмотра их перевели в зоопарк, где им обеспечены более безопасные условия содержания.

В IDEA İctimai Birliyi призвали граждан ответственно относиться к животным, не допускать их незаконного содержания и сообщать о подобных случаях на горячую линию «1113» в рамках программы «Скорая помощь природе» или через официальные страницы организации в соцсетях.