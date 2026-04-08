Новый пешеходный переход между станциями метро «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» будет сдан в эксплуатацию к новому учебному году. Об этом заявил журналистам начальник Департамента управления строительными проектами ЗАО Мамед Рзаев, сообщает Minval.

Он отметил, что проект разделения зеленой и красной линий метро на станции «28 Мая» является комплексным проектом в широком масштабе и состоит из шести основных компонентов.

«В настоящее время мы находимся на строительной площадке недавно построенного пешеходного туннеля между станциями «28 May» и «Джафар Джаббарлы», который является одним из этих компонентов. Наша основная цель при строительстве нового пешеходного туннеля состоит в том, чтобы обеспечить безопасное и более удобное движение пассажиров между станциями, которые будут единственными пунктами пересечения после разделения линий, а также улучшить возможности для регулирования пассажиропотока»,- отметил Рзаев.

Преимуществом этого туннеля станет его использование в качестве еще одного альтернативного входа на станцию «28 Мая» в часы пик. Отметим, что общая длина пешеходного туннеля составляет около 24 метров. В настоящее время бурение полностью завершено.

Тем временем завершен первый этап строительства туннеля длиной около 200 метров, который соединит перегоны «Джафар Джаббарлы» и «Низами» — один из ключевых элементов проекта разделения линий.

В рамках работ в районе станции «28 Мая» проведены земляные работы на двух участках: на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашкая (в зоне автомобильной парковки), а также вблизи станции «Джафар Джаббарлы», где сооружены два строительных шахтных ствола. Эти шахты используются для проведения работ, а также спуска техники и материалов. Также завершено строительство двух подходных участков — от путей станции «Джафар Джаббарлы» до основной зоны туннеля.

Строительство ведется с применением Новоавстрийского метода, который обеспечивает высокий уровень безопасности с учетом сложных геологических условий. При этом строительные работы не мешают работе наземного транспорта, железнодорожного вокзала, а также станций «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы». Для пешеходов обеспечены безопасные маршруты передвижения во всех направлениях.

До завершения строительства туннеля движение поездов будет организовано по следующим направлениям: «Ичеришехер – Ахмедлы», «Дарнагюль – Низами», «Джафар Джаббарлы – Хатаи» (в прежнем режиме).

На следующем этапе пассажиры будут использовать наземный транспорт для перемещения между станциями «28 Мая» и «Низами». Ожидается, что строительство туннеля будет завершено в течение 11 месяцев после окончания первого этапа строительства электродепо «Дарнагюль». После установки необходимого оборудования Красная линия («Ичеришехер – Ази Асланов») и Зеленая линия («Дарнагюль – Хатаи») начнут функционировать полностью автономно. Переход между линиями будет осуществляться через пешеходный переход «28 Мая – Джафар Джаббарлы».