В Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев внедрены новые технологии безопасности для усиления контроля пассажиров и ускорения процедур досмотра.

В рамках модернизации в терминале установлены сканеры на основе миллиметровых волн Rohde & Schwarz QPS201 для досмотра пассажиров, а также новые багажные сканеры на базе компьютерной томографии (CT) для проверки ручной клади.

Системы Rohde & Schwarz QPS201 позволяют проводить предполетный досмотр быстрее и точнее. Функция автоматического обнаружения угроз облегчает выявление потенциальных рисков и снижает необходимость дополнительных ручных проверок.

В свою очередь, технология CT обеспечивает анализ ручной клади на основе трехмерной визуализации.

Благодаря внедрению новых систем пассажиры могут проходить досмотр, не вынимая из ручной клади электронные устройства и жидкости, что ускоряет процесс проверки и повышает эффективность управления пассажиропотоком.

Проект реализуется в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности, установленными ACI Europe, ICAO и TSA.