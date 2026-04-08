Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана сообщил о текущей ситуации на дорогах Баку.

По данным центра, пробки наблюдаются на следующих участках:

Баку–Сумгайытское шоссе — в сторону м. «20 Января»

Проспект 8 Ноября — в направлении центра

1-я Приозерная дорога — в сторону проспекта Зии Буньядова

Проспект Зии Буньядова — в сторону м. «20 Января»

Тбилисский проспект — от м. «20 Января» в центр

Улица Али Мустафаева — в сторону проспекта Зии Буньядова

Улица Узеира Гаджибейли — до проспекта Азадлыг

Улица 28 Мая — от Пушкина до Рашида Бейбутова.