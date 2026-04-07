В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана 8 апреля объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с сильным ветром.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Желтый уровень объявлен в Нахчыванской АР, Кяльбаджарском, Лачынском, Гедабекском, Гёйгёльском, Зангиланском, Товузском, Джебраильском, Агстафинском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гёйчайском, Исмаиллинском, Шамахинском, Агсуинском, Хызинском, Гаджигабульском, Сальянском, Билясуварском, Джалилабадском, Нефтчалинском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Гусарском, Губинском, Лянкяранском районах, а также в Гяндже и Ширване. Скорость северо-западного ветра здесь составит 13,9–20,7 м/с.

Оранжевый уровень объявлен в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесанском, Геранбойском, Гобустанском районах и Мингячевире. Здесь ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.