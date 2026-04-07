С 7 по 13 апреля ожидается геомагнитная буря.

Об этом заявили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси.

По данным обсерватории, в указанный период вероятность солнечных вспышек класса C составляет 95%, класса M (R1–R2) — 40%, а класса X (R3) — 10%.

Также ожидается, что поток электронов с энергией более 2 МэВ сохранится на высоком уровне, а поток протонов с энергией свыше 10 МэВ может достичь уровня S1.

Отмечается, что скорость солнечного ветра в настоящее время превышает норму из-за воздействия потоков из корональной дыры с отрицательной полярностью, однако 7–9 апреля ожидается её возвращение к номинальным значениям.

Вероятность наблюдения полярных сияний оценивается в 15–25% на высоких геомагнитных широтах и в 1–15% — на средних широтах.