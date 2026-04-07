Обновление электронной судебной системы «Электронный суд» в Азербайджане привело к серьёзным сбоям и фактически парализовало работу самой судебной системы страны. Об этом Minval Politika заявил адвокат Акрам Гасанов.

Электронная судебная система — это технологии для цифровизации судопроизводства, включая подачу документов, проведение онлайн-заседаний, доступ к материалам дел и публикацию решений.

По словам адвоката, цифровое судопроизводство перестало функционировать ещё c 19 марта, перед весенними праздниками. Тогда Судебно-правовой совет уведомил пользователей о проведении технических работ до 30 марта, однако с этой даты обновленная Электронная судебная система заработала с большими сбоями. После её повторного запуска стало ясно, что платформа полностью обновлена — изменились дизайн и функционал, но, как отмечает адвокат, новая версия оказалась неработоспособной.

«Одни дела отображаются, другие — нет. Невозможно отправить жалобы, не приходят уведомления. Уже прошла неделя, а система по-прежнему не функционирует. Сегодня вы не найдёте ни одного адвоката в Азербайджане, который сказал бы, что она работает исправно», — подчеркнул Гасанов.

Он отметил, что из-за технических проблем юристы не могут подавать иски и жалобы в электронном виде, что делает невозможным полноценное ведение дел.

«Я, например, уже неделю не могу отправить даже одну жалобу — система постоянно выдаёт ошибки», — добавил он.

По словам юриста, перед внедрением новой системы с адвокатами никто не советовался.

«Старая система работала нормально. Непонятно, зачем её надо было менять, причём в худшую сторону, и почему это сделали без обсуждения с нами», — отметил адвокат.

Гасанов также указал на отсутствие переходного периода: «Однако главный вопрос заключается в том, почему на первое время не сохранили старую систему, чтобы обе платформы могли функционировать параллельно, чтобы таким образом избежать сбоев. Фактически сегодня работа судебной системы полностью зависит от электронной платформы, ведь подавляющее большинство дел и процессуальных документов ведётся именно в цифровом формате. В условиях, когда система не работает, это приводит к полной парализации всей судебной системы страны».

Кстати, в самих судах также возникли серьёзные проблемы. Как известно, судебные заседания должны сопровождаться обязательной аудио- и видеозаписью, однако в настоящее время эта функция местами не работает.

«Я лично был недавно в Бакинском апелляционном суде, где судьи сообщили, что не могут вести аудио- и видеозапись заседания. При этом они отметили, что будет составлен соответствующий акт, хотя это является нарушением закона, поскольку видеозапись обязательна», — отметил он.

По его словам, сбои вызывают опасения и по поводу сохранности архивных материалов, так как все записи хранятся именно в электронной системе. Остаётся открытым вопрос, сохранились ли старые записи по ранее рассмотренным делам, подчеркнул адвокат. Он также считает, что ситуация требует тщательной проверки.

Адвокат отметил, что отдельным коллегам всё же удаётся отправить жалобы, однако для этого им приходится буквально застревать в системе целый день, ожидая момента, когда она временно заработает, хотя таких случаев единицы. И даже если жалобу удается отправить, при проверке дела по номеру документ не высвечивается в системе. Это создаёт серьёзные риски для работы. Адвокатам придется доказывать, что они сделали все правильно.

Между тем в Судебно-правовом совете на запрос Minval отрицать проблему не стали, обещав полностью решить возникающие проблемы уже в ближайшие дни.

По данным пресс-службы Совета, Электронная судебная система была создана в 2014 году и уже к 2026 году не отвечала современным требованиям. Пришлось внести изменения в интерфейс платформы, обновить объем базы данных и определенный функционал. Поэтому и была запущена новая версия системы. Правда, запуск спровоцировал ряд технических неполадок, но над их устранением работает большая группа специалистов. В результате, можно сказать, что большая часть проблем в системе уже устранена.

«Сегодня, порой, можно наблюдать зависание системы. Кроме того, пользователи могут не обнаружить определенный функционал платформы, хотя это вовсе не означает, что такового больше нет или не работает. Определенные функции можно обнаружить в других разделах системы.

Они могут сказать, что мы вошли в систему, но наше имя не высветилось. Порой из-за неумения пользоваться новой платформой, они обвиняют ее в неисправности. Это вовсе не связано с этим. Уже в ближайшие дни новая версия Электронной судебной системы заработает в полную силу», — пообещали в Судебно-правовом совете.