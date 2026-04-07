7 апреля президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции Мухсина Шентюрка.

Выразив признательность за прием, генеральный прокурор Верховного суда Турции отметил, что для них большая честь встретиться с главой нашего государства.

Мухсин Шентюрк передал главе нашего государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто успешное развитие основанных на принципах братства и стратегического союзничества двусторонних отношений во всех сферах, отмечено, что в мире нет стран, которые были бы столь близки друг другу, как Азербайджан и Турция.

На встрече было отмечено, что между органами прокуратуры двух стран налажены плодотворные отношения, в этой связи затронуто эффективное сотрудничество в рамках Организации тюркских государств, подчеркнута важность расширения обмена опытом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.