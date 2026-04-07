Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило нападение на посольство Объединённых Арабских Эмиратов в Дамаске.
В официальном аккаунте МИД Азербайджана было отмечено:
«Мы решительно осуждаем недавнее нападение группы протестующих на посольство ОАЭ в Дамаске. Акты насилия против дипломатических миссий недопустимы и являются прямым нарушением международного права, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях, гарантирующей защиту и безопасность дипломатических представительств. Мы приветствуем заявление правительства Сирии и его решимость привлечь виновных к ответственности в рамках закона».
В МИД подчеркнули важность соблюдения международных норм и защиты дипломатических учреждений.