Посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов встретился в Софии с турецким коллегой Мехметом Саитом Уяныком.

Об этом говорится в публикации посольства Турции в Болгарии в социальной сети X.

«Рады встрече с вновь назначенным послом братского Азербайджана в Софии господином Эльмаром Мамедовым», — отмечается в публикации.

В сообщении также подчеркивается, что, как и во всем мире, в Болгарии дипломаты будут осуществлять деятельность под девизом «одна нация — два государства».

«Благодарим господина Мамедова за первый визит вежливости в наше посольство и желаем ему успехов в работе», — говорится в публикации.