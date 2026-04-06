С 16 марта 2026 года Германия и Азербайджан начали применять Конвенцию об апостиле, следует из обновлённого статуса на сайте Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH).

Несмотря на то, что Азербайджан присоединился к Конвенции ещё в 2004 году, Германия тогда воспользовалась правом возражения. Из-за этого документы между двумя странами не признавались по упрощённой процедуре и требовали полной консульской легализации — с заверением в национальных органах, МИД и консульстве другой страны.

Теперь это требование отменено. Азербайджанские документы — свидетельства о рождении и браке, дипломы, судебные решения, нотариальные акты и выписки из реестров — с апостилем принимаются в Германии без дополнительных процедур. Аналогично, немецкие документы с апостилем действуют в Азербайджане.

Оформление сведено к одному этапу: получению апостиля. В Азербайджане его выдают Министерство иностранных дел и Министерство юстиции, в Германии — земельные органы, суды и нотариальные палаты.

По оценкам юристов, это сокращает расходы на оформление документов на 60–80% и ускоряет процесс в 3–5 раз.

При этом апостиль подтверждает только подлинность подписи, статус подписавшего лица и печати, но не содержание документа. Немецкие и азербайджанские органы по-прежнему оценивают документы по существу, однако не могут требовать дополнительного подтверждения их происхождения.

Ранее возражение Германии было связано с вопросами к полномочиям органов, выдающих апостиль в Азербайджане. Со временем эти вопросы были урегулированы, и ограничение снято.

Эксперты отмечают, что решение напрямую упростит такие процессы, как обучение за рубежом, открытие бизнеса и участие в судебных разбирательствах между двумя странами.