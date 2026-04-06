В Азербайджане измена одного из супругов может повлечь за собой юридические последствия. Пострадавшая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о выплате моральной компенсации.

Об этом заявил адвокат Турaн Абдуллазаде в комментарии для Demokrat.az. По его словам, соответствующее решение вступило в силу с 2026 года и распространяется только на случаи, произошедшие после его принятия. Адвокат отметил, что в случае измены, что противоречит семейным отношениям, пострадавшая сторона может подать иск в суд, ссылаясь на нарушение личных прав.

Ключевым моментом является доказательство факта измены. В качестве доказательств могут быть представлены фото- и видеоматериалы, переписка, а также документы, подтверждающие наличие ребёнка вне официального брака.

По словам юриста, пострадавший может требовать компенсацию за моральный ущерб и унижение достоинства. Размер компенсации определяется с учётом степени нанесённого вреда и влияния произошедшего на человека.

«Сумма компенсации может составлять от 10 до 20 тысяч манатов. При этом учитываются возраст, пол, степень чувствительности человека и глубина моральной травмы», — отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что важную роль играет своевременность обращения в суд. Если иск подаётся сразу после произошедшего, это усиливает позицию истца. В случае обращения спустя несколько лет степень доверия суда и оценка морального ущерба могут снижаться.

При этом развод не является обязательным условием для подачи иска. Однако, если человек продолжает жить в браке, это может быть расценено как внутреннее принятие факта измены.