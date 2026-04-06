Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность. Потому что, как отметил Президент Ильхам Алиев, в разных частях мира продолжают нарушаться мир, безопасность и стабильность, что приводит к кровавым конфликтам, войнам и человеческим потерям. На этом фоне Южный Кавказ, по его словам, выходит на иной этап развития.

Об этом президент заявил в ходе совместного брифинга с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Подобная ситуация когда-то существовала и на Южном Кавказе. Но сегодня регион уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Развивая эту мысль, президент отдельно остановился на двусторонних отношениях Баку и Тбилиси, подчеркнув их устойчивость и стратегический характер. По его словам, Азербайджан и Грузия и впредь будут уверенно укреплять сотрудничество.

«Мы всегда поддерживаем друг друга и во всех международных организациях. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга», — заявил Алиев.

Говоря о глубинных основах этого партнёрства, президент напомнил, что отношения двух стран опираются не только на текущие политические интересы, но и на многовековую историю.

«Наши исторические связи — прочный фундамент для межгосударственных отношений. Грузинский и азербайджанский народы веками жили в условиях дружбы и братства, и эти традиции продолжаются сегодня», — отметил он.

В итоге, как подчеркнул глава государства, Азербайджан и Грузия, уже как независимые страны, демонстрируют уверенное развитие, опираясь как на историческое наследие, так и на современные реалии сотрудничества.