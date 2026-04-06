Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс по российско-украинскому урегулированию в настоящее время находится на паузе. По его словам, сложно собраться в трёхстороннем формате, поскольку у США «много других дел».

«Да, процесс переговорный пока на паузе. У американцев много других дел, понятно каких. Сейчас в этой связи в трёхстороннем формате трудно собраться. Вместе с тем, украинцы продолжают свой диалог с американцами, и мы тоже по имеющимся каналам продолжаем обмен информацией с американцами», — отметил Песков.