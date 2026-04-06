В рамках подготовки к Всемирному форуму городского развития (WUF13), который пройдет в Баку 17–22 мая, в городе проведут мониторинг транспортных потоков.

В ночь с 11 на 12 апреля на ряде улиц и проспектов будут введены временные ограничения движения. Они затронут маршруты в направлении Бакинского олимпийского стадиона, аэропорта, а также ряда отелей и объектов в центре города.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы. Точный список ограничений будет опубликован дополнительно.