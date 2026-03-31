США направляют авианосец USS George H. W. Bush на Ближний Восток, что создаст там беспрецедентную группировку из трех американских авианосцев одновременно. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц, передает ТАСС.

По данным издания, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во вторник и присоединится к уже находящейся в регионе ударной группе USS Abraham Lincoln, действующего в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford, находящегося на ремонте в хорватском порту.

Переброска сил происходит на фоне рассмотрения президентом США Дональдом Трампом дальнейших военных вариантов против Ирана. На прошлых выходных в воды Ближнего Востока вошли десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты на борту.