Иранская сторона в течение последнего месяца не проводила никаких переговоров с США.

Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, предложение о проведении переговоров поступало со стороны Вашингтона:

«За последние 31 день у нас не было никаких переговоров с США. Они обратились к нам через посредников, в том числе Пакистан, с рядом предложений, включая проведение переговоров. Наша позиция предельно ясна».

Багаи подчеркнул, что в ходе операции США и Израиля против Ирана народ исламской республики продемонстрировал решительный настрой дать отпор противникам. В ходе ответных ударов ВС Ирана применили ракеты «Хейбаршекан», «Хоррамшехр», дроны «Араш» и «Шахед», добавил министр.