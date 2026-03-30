Миссия Transporter 16 американской компании SpaceX доставит на околоземную орбиту два польских разведывательных спутника ICEYE, передает ТАСС.

«В рамках миссии SpaceX Transporter-16 на орбиту будут выведены два радиолокационных спутника ICEYE для Вооруженных сил Польши, созданные в рамках программы MikroSAR», — сообщил Генштаб польской армии в X после старта сегодня днем ракеты с грузом.

Как отмечают в польском оборонном ведомстве, до конца года Варшава планирует иметь в наличии на орбите девять таких спутников, с помощью которых военные собираются получать детальные изображения поверхности Земли. Первые польские разведывательные спутники были запущены на орбиту в конце ноября 2025 года.