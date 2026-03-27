Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) предупредил о готовящихся ударах по американским и союзным Израилю промышленным предприятиям на Ближнем Востоке в ответ на атаки на иранские заводы.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР, пишет ТАСС.

«Несмотря на предупреждения и напоминания о необходимости избегать нападений на иранские предприятия, США и Израиль сегодня совершили несколько нападений на иранские промышленные центры», — приводит заявление агентство IRNA.

«Предупреждаем всех сотрудников промышленных предприятий в регионе, имеющих американских акционеров, а также предприятий тяжелой промышленности, союзных сионистскому режиму в регионе, немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы не подвергать опасности свою жизнь», — говорится в тексте.