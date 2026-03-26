В Ереване 4-5 мая 2026 года состоится первый саммит Армения-Европейский союз. Республику на саммите представит премьер-министр Никол Пашинян, а ЕС — председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передают армянские СМИ.

Кошта и фон дер Ляйен также примут участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет также в Ереване 4 мая текущего года.

Как отметили в МИД Армении, саммит будет посвящен укреплению двусторонних отношений, «в частности, вопросам экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми».

«Лидеры также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, взаимосвязанности и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы», — добавили в ведомстве.