Иран заявил об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке и потребовал полного вывода войск США из региона.

С таким заявлением выступил представитель центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Ибрагим Зульфагари.

По его словам, американские военные были вынуждены покинуть базы и скрываются в убежищах за их пределами. Зульфагари утверждает, что иранская сторона «разыскивает» их и призывает местных жителей сообщать о местах их нахождения.

Кроме того, представитель штаба обратился к населению региона с призывом требовать вывода американских войск, заявив, что это необходимо «ради собственной безопасности».