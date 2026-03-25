В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 25 марта и 27 марта местами ожидаются дожди. В отдельных частях полуострова осадки будут интенсивными.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 26 марта ночью температура воздуха составит 7-9°C, днем ​​— 12-17°C.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность — 80-90%.

В регионах Азербайджана ожидается местами переменная дождливая погода. Ночью и вечером местами ожидаются сильные дожди, в горных районах возможны молнии, град и снегопад. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-11°C, днем ​​— 15-20°C, ночью в горах — 0-5°C, а днем ​​— 7-12°C.