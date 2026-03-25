В Сабунчинском районе Баку зафиксирована серия краж. Потерпевшие обратились в полицию, заявив, что государственные регистрационные номера их автомобилей были похищены при невыясненных обстоятельствах.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, был установлен и задержан 33-летний Гасан Сафарли.

Следствием установлено, что подозреваемый после кражи номерных знаков оставлял на автомобилях свой мобильный номер. Когда владельцы связывались с ним, он требовал деньги за возврат номеров. Выяснилось, что аналогичные преступления он совершал и в других районах столицы.

Кроме того, в ходе других оперативных мероприятий был задержан ещё один подозреваемый — ранее неоднократно судимый 27-летний Эльчин Халилов. Он обвиняется в том, что разбивал стёкла автомобилей, похищал из них наличные деньги, а также совершил кражу цветных металлов с одного из объектов в районе.

В настоящее время по обоим фактам продолжается расследование.