Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с дождливой погодой.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по данным Национальной гидрометеорологической службы, на территории республики ожидается дождливая погода, усиление ветра в западных районах, вероятность схода снежных лавин в горных районах, сели и наводнения на реках.

В связи с вышеизложенным МЧС призывает население соблюдать необходимые правила безопасности.

«Так, чтобы уберечься от подтопления, которое может быть вызвано интенсивными осадками, а также от селей и наводнений, следует держаться подальше от опасных территорий, а при столкновении с такой опасностью – немедленно подняться на ближайшую возвышенность и выполнять призывы и рекомендации спасателей. Мы должны помнить, что пренебрежение правилами представляет угрозу для нашей жизни!

В случае опасности – звонить на горячую линию «112», — отмечается в обращении.