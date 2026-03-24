Хаотичная парковка автомобилей в праздничные дни мешает проезду пожарных машин, что может затруднить тушение пожаров. Об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к водителям.

В ведомстве отметили, что из-за длительных выходных автовладельцы часто оставляют машины во дворах, у входов в здания, на проезжей части и вблизи систем противопожарного водоснабжения.

В МЧС предупредили, что хаотичная парковка может препятствовать оперативному проезду пожарных и спасательных машин, затруднять забор воды из гидрантов и водоемов при тушении пожаров, а в некоторых случаях делает это невозможным.

Ведомство призвало граждан парковать автомобили только в специально отведенных местах, соблюдая дистанцию и обеспечивая свободный проезд для спецтехники.