Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум, направленный на расширение сотрудничества в области аграрной науки, продовольственной безопасности и развития сельских территорий. Об этом передает во вторник министерство сельского хозяйства Узбекистана.

Документ был подписан заместителем директора Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбекистана Ойбеком Омоновым и директором Аграрного научно-исследовательского центра Азербайджана Рашадом Гусейновым на полях международного агробизнес-форума Италия — Центральная Азия (C5) + Азербайджан.

Соглашение предусматривает обмен научной информацией и опытом, реализацию совместных исследовательских проектов, организацию обучающих программ с участием специалистов, а также практическое внедрение инновационных решений в аграрном секторе.

Как отметили в министерстве, сотрудничество должно способствовать более широкому применению современных подходов в сельском хозяйстве и ускорению внедрения научных разработок на практике.

Напомним, что 23-24 марта в Ташкенте проходит международный бизнес-форум «Инновации, регенеративное сельское хозяйство, экспорт и цифровизация для устойчивых агроэкосистем» с участием представителей Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана.