20 марта 2026 года под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям экспортирована первая партия иммунобиологического препарата для диагностики сапа «Маллеин» (11,1 тыс. доз) в Азербайджан.

Как сообщает Россельхознадзор, отправителем является предприятие Курской области. Препарат был аттестован на право экспорта лекарственных средств в Азербайджан, Молдавию, Мексику, Аргентину и Уругвай.

За 2025 года предприятие экспортировало 312 тыс. доз вакцин и диагностических препаратов для ветеринарного применения в Таджикистан и Грузию.

Сап — это особо опасное инфекционное заболевание (зооноз), вызываемое бактерией Burkholderia mallei. Чаще всего поражает непарнокопытных животных (лошадей, ослов, мулов), передаваясь человеку через прямой контакт, поврежденную кожу или слизистые. Характеризуется гнойным поражением легких, кожи и лимфатических узлов, часто заканчиваясь смертью.