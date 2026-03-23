В Баку строятся три новых автотрасс, сообщает Государственное агентство наземного транспорта Азербайджана. В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и на Абшеронском полуострове на 2025–2030 годы» прокладываются стратегические дороги, которые позволят водителям не заезжать в центр столицы без необходимости.

По данным, трасса Бильгях- Новханы-Хырдалан–M4 — соединит северо-восточные населенные пункты Абшеронского полуострова с трассой Баку–Шамахы–Евлах. Длина дороги составит около 29 км, она будет шестиполосной, планируется открытие в 2027 году.

В свою очередь, кольцевая дорога Сабунчу–Сулутепе — обеспечит прямое сообщение между восточной и западной частями полуострова, разгружая центральные магистрали и ускоряя движение к аэропорту и другим направлениям.

А кольцевая дорога, соединяющая Бакинскую окружную с с проспектом Зия Буниятова — позволит транспорту из Хырдалана и Сумгаита напрямую двигаться к станции метро «Кёроглу», минуя центр города, снижая нагрузку на проспект Зия Буниятова , круг станции метро «20 Января» и основные магистрали.

Реализация этих проектов обеспечит водителям комфортное и беспрепятственное передвижение, снизит нагрузку на центральные улицы и ускорит транспортные потоки в столице.

