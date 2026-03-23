Накануне в ереванском метро произошел инцидент, который привлек внимание как общественности, так и СМИ. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в резкую перепалку с армянкой из Карабаха, которая обвинила его в «сдаче» территории. Этот эпизод стал наглядным свидетельством растущего раскола между жителями Армении и карабахскими армянами.

Во время спора Пашинян прямо заявил, что все усилия Армении были направлены на поддержку жителей Карабаха и обеспечение их безопасности. «Мы сделали всё, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению.

Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться. А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах», — сказал премьер-министр.

Эти слова ясно показали, что Пашинян не готов принимать на себя вину за выбор тех, кто предпочёл покинуть регион, вместо того чтобы оставаться и защищать свои дома.

Ни для кого не секрет, что граждане Армении ещё со времён советского периода испытывали мало пиетета к своим соплеменникам, проживавшим в Азербайджане. Армяне из Азербайджана презрительно назывались «шуртвацами» («перевёртыши»), а карабахских армян и того хуже — «ишаками».

Несмотря на это, Ереван на протяжении почти тридцати лет инвестировал огромные средства в содержание карабахской хунты. Во многом столь щедрое финансирование объяснялось тем, что почти двадцать лет власть в Армении принадлежала представителям так называемого «карабахского клана» — Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.

И Пашинян без обиняков дал понять карабахской армянке, за чей счёт они столько времени жили, ни в чём не нуждаясь, и фактически уличил её во лжи, когда она пыталась затянуть старую песню о «предательстве» и «сдаче» Карабаха. Премьер фактически заявил, что сбежавшие из Карабаха — обыкновенные трусы и провокаторы. И что-то подсказывает, что такого мнения придерживается подавляющее большинство граждан Армении.

Эта короткая перепалка, в ходе которой Пашинян разбил фактическими данными все заунывные обвинения, дала возможность гражданам Армении осознать ещё одну истину, а именно — правоту азербайджанцев. Все разговоры карабахских армян во главе с лидерами хунты, которые ныне отбывают срок в Азербайджане, о «блокаде», «этнической чистке», «голодной смерти» — ничто иное, как наглая ложь и клевета.

На протяжении десятилетий эти мифы использовались для оправдания действий карабахской элиты и манипуляции общественным мнением, создавая образ невинных жертв. Пашинян же показал, что Армения всегда обеспечивала Карабах всем необходимым, а те, кто покинул регион, не имели морального права обвинять страну в «предательстве».

Кстати, сегодня среди карабахских армян реваншистами активно продвигается тезис о «сдаче» Пашиняном Карабаха. В преддверии парламентских выборов данный нарратив удобно используется для дискредитации действующего армянского премьера. Однако это, по сути, пустой номер по нескольким причинам.

Во-первых, основным соперником Пашиняна сегодня является Роберт Кочарян, то есть «шуртвац», пусть и старой закваски. И, несмотря на шумиху вокруг его персоны, на поддержку граждан Армении он вряд ли может особо рассчитывать. Как уже было отмечено выше, карабахские армяне не пользуются уважением в самой Армении.

Во-вторых, армянам уже пора как-то определиться: то Пашинян «сдал» Карабах, то Москва «предала».

И в-третьих, армян Карабаха никто не выгонял, и если они так сильно любили «родину», могли бы остаться. Ну а теперь нечего лить крокодильи слёзы и обвинять во всех своих бедах Пашиняна, Баку, Москву и вообще весь цивилизованный мир.