В Баку в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума градостроительства (WUF13) с 08:00 23 марта до 22:00 30 марта 2026 года пройдут масштабные дорожные ремонтные работы.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение транспорта полностью перекрываться не будет, однако ограничения введут лишь на отдельных полосах по мере проведения работ.

Госагентство намерено выполнить ремонт на 42 участках общей площадью более 151 тыс. кв. м.

Работы охватят ключевые проспекты и улицы столицы, включая проспекты Гейдара Алиева, 8 Ноября, Зии Буниятова, Бабека, Иншаатчылар, Тбилисский, Наримана Нариманова, а также улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде, Измир, Кёроглу Рагимова, Фатали хана Хойского, Аббасгулу ага Бакиханова, Рашида Бейбутова, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, Мехди Гусейна, Шейха Шамиля, Вагифа, Самеда Вургуна и другие центральные и пригородные дороги.