Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман и слабая морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем — 12–17° тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба, относительная влажность — 75–85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые в отдельных районах могут быть интенсивными, с грозами и градом, а в горных районах — со снегом. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем — 15–20° тепла, в горах ночью — 2–7° тепла, днем — 8–13°, в отдельных местах до 16° тепла.