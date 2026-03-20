Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 марта. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем – 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром днем местами ожидаются осадки. В горной местности возможен снег. В некоторых местах периодически будет туман. Ветер – западный. Температура воздуха ночью 6-10°, днем – 15-20°, в горах — ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.