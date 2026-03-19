В январе текущего года Азербайджан принял более 42 тыс. россиян, что примерно на 3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, выступая на презентации туристического потенциала страны в России. Туроператоры-члены Российского союза туриндустрии также сообщили о росте продаж туров в Азербайджан в 2026 году.

«В современном мире с турбулентной международной обстановкой Азербайджан остается маленьким островком безопасности и благополучия. Помимо других преимуществ Азербайджана, будь то природа, национальная кухня, гостеприимство азербайджанского народа, этот фактор очень важен – в сложных геополитических условиях мы сохраняем социальную стабильность и экономический рост. Сейчас активно развиваем инфраструктуру, отельную базу, расширяем туристические маршруты, включая региональные программы», — подчеркнул дипломат.

Как отметил руководитель представительства Бюро по туризму Азербайджана в России Джалал Исмаилов, российский рынок в стране занимает первое место среди иностранных: «У россиян самыми популярными остаются туры выходного дня в Баку, в том числе благодаря ежедневным рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга. Популярны также экскурсионные программы по стране. Например, всем интересно посмотреть родину шемаханской царицы – город Шемахы, увидеть, где проходил Великий шелковый путь. И очень востребован горнолыжный отдых: если в 2022 году российских гостей на наших зимних курортах было не очень много, то сейчас в некоторых отелях их количество превышает 50%. А на курорте Шахдаг российские туристы лидируют, многие приезжают каждый год. Также им интересен оздоровительный туризм, по загрузке наших здравниц Россия идет на третьем месте после Узбекистана и Казахстана».

Бюро по туризму планирует совместное продвижение направления с туроператорами. Среди основных участников кампании он упомянул Fun&Sun, «Пантеон», «Русский Экспресс», PAC Group, «Содис», «Джет Тревел» и других.

По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ланской, по сравнению с 2025-м, сейчас Азербайджан продается активнее, при этом драйвером спроса выступает пляжный продукт Sea Breeze.

По оценке генерального директора компании «Пантеон» Анатолия Гаркушина, у туроператора продажи Азербайджана в 2025 году на 30% превысили итоговые показатели предыдущего. «Хорошо продавались горнолыжные туры – Шахдаг уже очень раскрученный курорт. И видим небольшой прирост по турам в нафталановые лечебницы. Несмотря на сокращение объемов перевозки, рейсов в целом хватает, в том числе для транзитных туристов, часто летающих через Баку на Мальдивы», — сказал эксперт.