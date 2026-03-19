В связи с ветреной погодой, ожидаемой 20 марта в ряде регионов Азербайджана, объявлено «жёлтое» предупреждение.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с «жёлтым» предупреждением, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Гобустане, Гяндже, Дашкесане, Гядабее, Горанбое, Нафталане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Газахе, Агстафе, Товузе, Ширване, Лерике, Ярдымлы, Евлахе и Мингячевире северо-западный ветер усилится до 13,9–20,7 м/с.