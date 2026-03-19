Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проведенных мероприятий в магазине розничной продажи строительных материалов, принадлежащем ООО «Omid» и расположенном в Баку по адресу: Наримановский район, улица Хан Шушинского, 36А, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В частности, установлено, что объект не полностью оснащен автоматической системой пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование не обслуживается лицензированной организацией. Электрическое хозяйство не соответствует требованиям правил установки электроустановок, используются неисправные электроприборы с поврежденной изоляцией, а проводка проложена по горючим материалам.

Кроме того, электрооборудование не обеспечено защитой от перегрузки и короткого замыкания, внутренние пожарные краны не обеспечивают необходимое давление воды, отсутствуют специальные пожарные насосы. Объект также не полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения.

Выявлено, что на объекте отсутствует план эвакуации, не установлены световые указатели «Выход», а также не разработаны инструкции по пожарной безопасности и не введен противопожарный режим.

В МЧС подчеркнули, что выявленные нарушения создают реальную угрозу возникновения пожара, который может быстро распространиться и привести к тяжелым последствиям.