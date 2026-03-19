Согласно «I государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», в село Ходжавенд Ходжавендского района осуществлено очередное переселение, семьи прибыли в родной край.

Сегодня город Ходжавенд распахнул свои объятия для 46 семей- 177 человек. В городе созданы необходимые условия для комфортной жизни жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, пожелали здоровья гази и упокоения душ шехидов, освободивших наши земли от оккупации.