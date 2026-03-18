Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выразив недоумение по поводу упоминаний «третьих стран» и бывших сотрудников КГБ среди армянского духовенства.

«Ну, третья страна, понятно, что это про Россию. <…> Человек говорит, что если примут в ЕС хорошо, а если в ЕС не примут, то тоже они выиграют… Такие люди обычно сами у себя в шахматы выигрывают».

Захарова также попыталась представить «преимущества» ЕАЭС перед ЕС.

Захарова указала на «экономические трудности» ЕС, включая снижение промышленного производства, рост государственного долга, миграционный кризис и высокие цены на энергоносители, которые, по её словам, отражаются на уровне жизни граждан.

Она также отметила, что стремление Еревана внедрять европейские стандарты выглядит странно, учитывая, что Армения не участвует в их разработке. В то же время в рамках евразийских интеграционных объединений, таких как Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств, республика, по её словам, является полноценным участником процесса принятия решений.

«Экономика самой Армении, которая, кстати, в прошлом году сохранила темпы роста выше среднемировых — более 7–7,2%, — в значительной степени завязана в торгово-экономических связях именно с ЕАЭС», — подчеркнула она.