Определены самые выгодные месяцы для выхода в отпуск в этом году. Как сообщает Minval, брать отпуск в месяцах с небольшим количеством рабочих дней, как правило, невыгодно с финансовой точки зрения, поскольку в такие периоды стоимость одного рабочего дня выше, тогда как отпускные рассчитываются по среднему заработку и обычно оказываются ниже.

Рассчитать потеряет ли работник в зарплате или нет, несложно. Для это используется доступный алгоритм вычисления. Изначально рассчитывается зарплата за один рабочий день. Обычная зарплата делится на количество рабочих дней в месяце. И если рабочих дней мало, то один день стоит дороже.

Затем вычисляются отпускные. Данный подсчёт ведется с учетом средних рабочих дней в году и общегодовой зарплаты — обе величины делятся друг на друга. Как правило, «средний рабочий день» обычно стоит дешевле, чем рабочий день в определенные месяцы, в частности в коротком месяце. Итак, сопоставив эти две величины, можно понять, сколько денег с зарплаты за каждый день отпуска может потерять человек, если выйдет на работу.

Особенно это заметно в месяцах с большим количеством праздников и выходных, таких как январь или март. В длинных месяцах с большим числом рабочих дней разница между обычной оплатой и отпускными значительно меньше, поэтому финансовые потери либо минимальны, либо практически отсутствуют.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по производственному календарю самым выгодным месяцем выхода в отпуск в 2026 году станет июль. В нем насчитывается 23 рабочих дня с трудовой нормой в 184 рабочих часа. Также можно запланировать отпуск на апрель, сентябрь и октябрь, где будет по 22 рабочих дня и 176 рабочих часов. Относительно выгодным перед новогодними праздниками считается декабрь с 175 рабочими часами.

Кстати, в этом году годовая норма труда составляет 1922 рабочих часа. При этом среднемесячная норма- 160,17 часов, а среднемесячное количество рабочих дней – 20,08. А вот самым неудачным с финансовой точки зрения месяцем выхода в отпуск стал март. В нем азербайджанцы проработают всего 13 дней. Не стоит забывать, что такие показатели выводятся неспроста. Азербайджан уже многие годы входит в топ по наибольшему количеству выходных в году. Как правило, правительство предоставляет гарантию на несколько оплачиваемых выходных.