В период праздников Новруз и Рамазан Бакинский метрополитен будет работать по усиленному графику. Режим движения поездов изменён с учётом запланированных в столице массовых мероприятий.

Согласно информации, на участке «28 Мая – Ахмедли» и в обратном направлении с 20 по 21, с 25 по 28 и 30 марта интервал движения поездов составит 2,5 минуты. Вдобавок, в эти дни наготове будут находиться резервные поезда чтобы в нужный момент выпустить их на линию. Кроме того, с 22 по 24 и 29 марта на том же участке интервал движения между поездами увеличится до 3 минут.

С 20 по 31 марта на участке «Ази Асланов – Ахмедли» интервал движения составит 7 минут. На линиях «Автовокзал – 8 Ноября» поезда будут также курсировать с интервалом 7 минут, а на участке «Автовокзал – Ходжасан» — 14 минут.

Движение поездов по направлению «Бакмил» 20–21, 25–28 и 30 марта будет осуществляться по субботнему графику, а 22–24 и 29 марта — по воскресному. В метрополитене отметили, что в праздничные дни будут усилены меры контроля для обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров, а также задействовано необходимое количество персонала.