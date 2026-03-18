Вероятности возникновения сильного, ощутимого землетрясения магнитудой 6 и выше, которое может вызвать трещины в зданиях, нет.

Об этом сообщил генеральный директор Республиканского сейсмологического центра при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

«Землетрясения в Каспийском море магнитудой до 4 часто не ощущаются. Это связано с тем, что очаги землетрясений в Каспии, в отличие от других регионов, находятся на большой глубине — от 30 до 65–70 км. Чтобы толчки ощущались, их магнитуда должна быть не менее 5. Небольшие толчки происходят часто. В целом по республике такие подземные толчки фиксируются ежедневно», — отметил он.

По словам Гурбана Етирмишли, если произойдёт сильное сотрясение, это может повлиять на оползни и активизировать их на участках с повышенной оползневой активностью — в Бадамдаре, Баилово, Зыхе и некоторых других местах:

«Конечно, на оползни больше всего влияют интенсивные осадки. Однако ощутимое землетрясение, способное вызвать трещины, также может активизировать оползневые процессы. На данный момент нет вероятности подземных толчков, которые могли бы повлиять на оползни».

Отметим, 16 марта в Каспийском море в 05:57 по местному времени на глубине 74 км произошло землетрясение магнитудой 3,1, в 13:18 — магнитудой 3,3, а сегодня в 10:10 по местному времени на глубине 56 км зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6.